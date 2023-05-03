К борьбе с "шахедами" подключается все больше мобильных групп, это чрезвычайно важно – ВСУ

Все чаще к борьбе против иранских ударных беспилотников Shahed-136/131 подключаются мобильные огневые группы. Это очень важно, потому что дроны-камикадзе истощают ресурсы сил противовоздушной обороны. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат рассказал, что сегодняшнюю ночную атаку дронов отбивали подразделения зенитных ракетных войск, авиация, мобильные огневые группы Воздушных сил, а также других составляющих Сил обороны, ПВО Сухопутных войск и других подразделений.

"Все больше они подключаются к сбиванию "шахедов". Это чрезвычайно важно на сегодняшний день, потому что мы понимаем, что зенитные ракеты для нас – это ценное вооружение. Они предназначены для сбивания крылатых ракет и авиации врага. И все большее применение ударных БПЛА врагом истощает нашу противовоздушную оборону", – сказал спикер ВС ВСУ.

В ночь на 3 мая север, центр, восток и частично юг Украины перенесли атаку России дронами-камикадзе типа Shahed; в нескольких городах и областях, начиная ориентировочно с полуночи, слышали взрывы.

КГВА сообщила утром, что все дроны-камикадзе Shahed, которыми ночью 3 мая Россия атаковала Киев, сбили силы ПВО.

По информации Воздушных сил, Россия применила 26 дронов Shahed-136/131, из них сбито 26.

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Наталія Медведєва

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