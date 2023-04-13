Генштаб: "Импортозамещение" ВПК РФ – на уровне пропагандистского воображения Кремля

Импортозамещение в военно-оборонном комплексе Российской Федерации "остается на уровне пропагандистского воображения Кремля", заявил на брифинге представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генштаба ВСУ Андрей Рудык.

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По словам старшего лейтенанта, это особенно проявляется в производстве и модернизации беспилотных летательных аппаратов: иранского дрона-камикадзе Shahed-136 и российского ZALA 421-16E.

"Наши исследования показали, что последние образцы Shahed-136 и ZALA 421-16E имеют ряд модификаций, подтверждающих конструктивную деградацию и существенные проблемы российского ВПК в области производства и обслуживания БПЛА", – сообщил Рудык.

Он добавил, что Россия может самостоятельно изготавливать простые компоненты дронов вроде транзисторов и резонаторов, однако с этим у оккупантов тоже якобы есть проблемы.

"К примеру, при изучении более поздних образцов Shahed 136 были обнаружены российские реле 30-летней давности", – пояснил Рудык.

СПРАВКА. ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства. В отличие от иранского дрона-камикадзе Shahed-136 (россияне называют его "Герань-2"), который предназначен для уничтожения наземных целей, ZALA используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии.

11 апреля 2023 года неизвестный БПЛА со взрывчаткой атаковал аэропорт Белгорода.

12 апреля росСМИ написали об "атаке дрона-камикадзе ВСУ" на свинокомплекс в Белгородской области РФ, после чего "за несколько часов предприятие обстреляли", якобы убив до 200 животных.

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Мілана Головань

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