"Украинский рой имени Руста". Данилов анонсировал ударные БПЛА с дальностью свыше 3000 км
29.03.2023, 14:09
Алексей Данилов (Фото: СНБО)
Cекретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал в Twitter появление на вооружении Сил обороны Украины ударных беспилотников с дальностью полета более 3000 км.
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Чиновник выложил знаменитое фото с самолетом немца, который незадолго до развала СССР беспрепятственно пролетел на одноместном самолете в Москву.
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Снимок Данилов подписал: "Украинский рой имени Матиаса Руста – десятки моделей, тысячи дронов".
СПРАВКА. Руст – пилот-любитель из ФРГ, который 18-летним пролетел на "Сессне" из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву, и 28 мая 1987 года, аккурат в День пограничных войск СССР, сел на Большом Москворецком мосту в центре города, беспрепятственно пролетев более тысячи километров. Его судили в советском суде за "хулиганство" и посадили на четыре года. В 1988-м он вышел по амнистии и вернулся домой, где его лишили лицензии пилота.
"Ударные БПЛА на вооружении ВСУ дальностью полета более 3000 км", – добавил секретарь СНБО, не вдаваясь в подробности.
- 27 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Залужный утвердил на Ставке создание ударных рот БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".
- 28 марта министр цифровой трансформации Федоров заявил, что уже готовы к бою первые три такие роты.
- В начале года Минобороны сообщило о подписании контрактов с 16 украинскими производителями БПЛА. По словам министра Резникова, в 2023-м на закупку беспилотников для ВСУ планируют направить около 20 млрд грн, и "это только начало".
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