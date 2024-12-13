После массированной атаки РФ Сибига снова просит Запад срочно поставить еще 20 систем ПВО

На фоне массированной российской атаки Украина повторно призвала партнеров срочно передать ей 20 западных систем противовоздушной обороны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он отметил, что, прежде всего, удар пришелся по энергетической системе.

"Россия стремится лишить нас энергии. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора", – заявил чиновник.

Сибига повторно призвал партнеров срочно поставить в Украину 20 систем ПВО.

Речь идет о комплексах NASAMS, HAWK или IRIS-T.

Что это за системы ПВО?

IRIS-T SLS малой дальности (12 км).



Все эти системы Украина уже получала от партнеров ранее.

NASAMS – норвежско-американский мобильный зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения БпЛА, баллистических и крылатых ракет, вертолетов, самолетов и т.п. на средних и малых высотах при любых метеоусловиях. Может поражать цели на расстоянии до 180 км и высоте до 21 км.MIM-23 HAWK – американский всепогодный военный ЗРК средней дальности класса "земля-воздух" для низких и средних высот. Максимальная дальность – до 50 км. Комплекс предназначен для сбивания самолетов и вертолетов, крылатых ракет и тактических баллистических ракетдальности.IRIS-T SLM – немецкий комплекс среднего радиуса действия, предназначенный для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и БпЛА. Дальность действия ракет IRIS-T – до 40 км и на высоту до 20 км. Есть и версия