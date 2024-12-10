Зеленский: Украине нужны до 12 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский на встрече с главой группы социалистов и демократов в Европарламенте Иратхе Перес Гарсиа заявил, что для полного закрытия неба над Украиной необходимо 10-12 дополнительных систем Patriot. 

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"Все понимают, что 10-12 дополнительных систем Patriot для Украины обеспечат нам жизнь и сделают войну для Путина бессодержательной. Потому что, если наше небо полностью защищено, то преимущества в небе у них нет", – сказал президент.

Он отметил, что одна система стоит $1,5 млрд. Союзники могут взять $30 млрд из замороженных активов России и "полностью и окончательно" закрыть небо над Украиной.

В таком случае, по словам Зеленского, никакие управляемые авиабомбы (КАБ) и никакие ракеты, даже баллистические, не смогут попадать по гражданской инфраструктуре. Энергетика также будет защищена. 

Однако президент считает, что наилучшая стратегическая гарантия безопасности для Украины – это членство в НАТО. 

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Владимир ЗеленскийпвоPatriot