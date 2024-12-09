Зеленский заявил Трампу и Макрону о "очень сильной" потребности в дальнобойных ударах

Президент заявил, что Путина нужно вынудить к миру

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже. В частности, он акцентировал на потребности в дальнобойных ударах по врагу.

"Я подчеркнул и президенту Макрону, и президенту Трампу: прежде всего вы увидите – Путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его нужно заставить", – отметил Зеленский.

По его словам, принудить российского диктатора к миру можно только в том случае, когда Украина сильная. Для этого союзники должны передать дальнобойные системы, включая ATACMS, Taurus, Storm Shadow и SCALP.

Зеленский подчеркнул, что все это Украине "очень-очень сильно нужно". Использовать снаряды военные будут исключительно для ударов по военным целям, отметил украинский лидер.

Кроме сильной позиции на фронте, по словам Зеленского, Украина нуждается в гарантиях безопасности. В НАТО пока страна вступить не может, но приглашение "может быть", и такие гарантии безопасности нужны уже, подчеркнул президент.

9 декабря Зеленский отметил, что готов рассмотреть размещение иностранных военных в Украине до того момента, пока страна не вступит в НАТО.

Также глава государства заявил, что позвонит Байдену по поводу вопроса, когда Украина будет в НАТО.