Зеленський заявив Трампу і Макрону про "дуже-дуже сильну" потребу в далекобійних ударах

Президент заявив, що Путіна треба змусити до миру

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський розповів подробиці розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном і майбутнім президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Зокрема, він акцентував на потребі у далекобійних ударах по ворогу.

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"Я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трампу: передусім ви побачите – Путін не хоче закінчення цієї війни. Тому його треба примусити", – зазначив Зеленський.

За його словами, примусити російського диктатора до миру можна лише в тому разі, коли Україна сильна. Для цього союзники повинні передати далекобійні системи, зокрема ATACMS, Taurus, Storm Shadow та SCALP.

Зеленський підкреслив, що все це Україні "дуже-дуже сильно потрібно". Використовувати снаряди військові будуть для ударів виключно по військових цілях, зазначив український лідер.

Окрім сильної позиції на фронті, за словами Зеленського, Україна потребує гарантій безпеки. В НАТО наразі країна вступити не може, але запрошення "може бути", і такі гарантії безпеки вже потрібні, підкреслив президент.

9 грудня Зеленський зазначив, що готовий розглянути розміщення іноземних військових в Україні до того моменту, поки країна не вступить в НАТО.

Також голова держави заявив, що зателефонує Байдену з приводу питання, коли Україна буде в НАТО.