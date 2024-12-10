Зеленський: Україні потрібно до 12 систем Patriot, щоб повністю закрити небо
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою групи соціалістів та демократів у Європарламенті Іратхе Перес Гарсіа заявив, що для повного закриття неба над Україною необхідно 10-12 додаткових систем Patriot.

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"Всі розуміють, що 10-12 додаткових систем Patriot для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною. Тому що, якщо наше небо повністю захищене, то переваги в небі у них немає", – сказав президент.

Він зазначив, що одна система коштує $1,5 млрд. Союзники можуть взяти $30 млрд із заморожених активів Росії та "повністю та остаточно" закрити небо над Україною.

У такому разі, за словами Зеленського, жодні керовані авіабомби (КАБ) і жодні ракети, навіть балістичні, не зможуть влучати по цивільній інфраструктурі. Енергетика також буде захищена.

Однак президент вважає, що найкраща стратегічна гарантія безпеки для України – це членство у НАТО.

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Володимир ЗеленськийппоPatriot