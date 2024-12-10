Зеленський: Україні потрібно до 12 систем Patriot, щоб повністю закрити небо

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою групи соціалістів та демократів у Європарламенті Іратхе Перес Гарсіа заявив, що для повного закриття неба над Україною необхідно 10-12 додаткових систем Patriot.

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"Всі розуміють, що 10-12 додаткових систем Patriot для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною. Тому що, якщо наше небо повністю захищене, то переваги в небі у них немає", – сказав президент.

Він зазначив, що одна система коштує $1,5 млрд. Союзники можуть взяти $30 млрд із заморожених активів Росії та "повністю та остаточно" закрити небо над Україною.

У такому разі, за словами Зеленського, жодні керовані авіабомби (КАБ) і жодні ракети, навіть балістичні, не зможуть влучати по цивільній інфраструктурі. Енергетика також буде захищена.

Однак президент вважає, що найкраща стратегічна гарантія безпеки для України – це членство у НАТО.

9 грудня президент Зеленський заявив Трампу та Макрону про "дуже сильну" потребу в далекобійних ударах.

10 грудня український лідер заявив Трампу, що Путін боїться тільки його та ще, можливо, Китай. Тому він переконаний, що США здатні досягти "надзвичайних результатів".

Він також відреагував на заклики союзників зменшити мобілізаційний вік. Зеленський заявив, що не потрібно компенсувати нестачу зброї та підготовки молодістю солдатів.