Зеленський: Україні потрібно до 12 систем Patriot, щоб повністю закрити небо
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою групи соціалістів та демократів у Європарламенті Іратхе Перес Гарсіа заявив, що для повного закриття неба над Україною необхідно 10-12 додаткових систем Patriot.
"Всі розуміють, що 10-12 додаткових систем Patriot для України забезпечать нам життя і зроблять війну для Путіна беззмістовною. Тому що, якщо наше небо повністю захищене, то переваги в небі у них немає", – сказав президент.
Він зазначив, що одна система коштує $1,5 млрд. Союзники можуть взяти $30 млрд із заморожених активів Росії та "повністю та остаточно" закрити небо над Україною.
У такому разі, за словами Зеленського, жодні керовані авіабомби (КАБ) і жодні ракети, навіть балістичні, не зможуть влучати по цивільній інфраструктурі. Енергетика також буде захищена.
Однак президент вважає, що найкраща стратегічна гарантія безпеки для України – це членство у НАТО.
- 9 грудня президент Зеленський заявив Трампу та Макрону про "дуже сильну" потребу в далекобійних ударах.
- 10 грудня український лідер заявив Трампу, що Путін боїться тільки його та ще, можливо, Китай. Тому він переконаний, що США здатні досягти "надзвичайних результатів".
- Він також відреагував на заклики союзників зменшити мобілізаційний вік. Зеленський заявив, що не потрібно компенсувати нестачу зброї та підготовки молодістю солдатів.