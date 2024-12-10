Зеленский: Мы не должны компенсировать нехватку оружия и подготовки молодостью солдат
Президент Владимир Зеленский в очередной раз выступил против снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Он предлагает усиливать украинские бригады и ослаблять военные способности страны-агрессора, следует из сообщения в X.
"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", – написал глава государства.
По его словам, приоритетом должны быть поставки ракет украинской армии и снижение военного потенциала РФ, а не снижение призывного возраста в Украине.
"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", – подытожил Зеленский.
- 15 октября советник главы ОП заявил, что политики из США "давят" на президента в вопросе снижения мобилизационного возраста, глава государства "не продавился".
- В ноябре Зеленский заявил, что в Украине не будут снижать мобилизационный возраст, в то же время для лиц, не достигших мобилизационного возраста, будут представлены контракты с мотивационным пакетом.
- 5 декабря советник Зеленского Литвин заявил, что "никакой мобилизации 18-летних не готовится".