Зеленский: Мы не должны компенсировать нехватку оружия и подготовки молодостью солдат

Президент отреагировал на сообщения в медиа о якобы понижении призывного возраста

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский в очередной раз выступил против снижения мобилизационного возраста до 18 лет. Он предлагает усиливать украинские бригады и ослаблять военные способности страны-агрессора, следует из сообщения в X.

"Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и подготовке личного состава для использования этой техники. Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат", – написал глава государства.

По его словам, приоритетом должны быть поставки ракет украинской армии и снижение военного потенциала РФ, а не снижение призывного возраста в Украине.

"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", – подытожил Зеленский.