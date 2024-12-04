Блинкен заявил, что Украина должна принять "трудные решения" по мобилизации
Украина должна принять "трудные решения" по дальнейшей мобилизации людей. Такое мнение на брифинге после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Радио Свобода.
"Украина должна принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения. Мы стремимся убедиться, что они [мобилизованные] имеют подготовку и необходимое оборудование", — подчеркнул Блинкен.
Госсекретарь добавил, что это критически важно. По его словам, "даже с деньгами, даже с боеприпасами на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии". В то же время Блинкен не уточнил, какие меры подразумевает под "трудными решениями".
27 ноября Reuters писало, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
Собеседник агентства отметил, что "мобилизация и увеличение живой силы могут иметь важное значение в то время, когда мы смотрим на поле боя сегодня".
На материал отреагировал советник президента Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.
"Призывы по снижению мобилизационного возраста в Украине не имеют смысла, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее анонсированная техника не поступает вовремя", – написал он.
Литвин добавил, что из-за этих проволочек Украине не хватает оружия, чтобы оснастить уже мобилизованных солдат.
- 15 октября советник главы ОП заявил, что политики из США "давят" на президента в вопросе снижения мобилизационного возраста, глава государства "не продавился".
- В ноябре Зеленский заявил, что в Украине не будут снижать мобилизационный возраст, в то же время для лиц, не достигших мобилизационного возраста, будут представлены контракты с мотивационным пакетом.