Блинкен заявил, что Украина должна принять "трудные решения" по мобилизации

Энтони Блинкен (Фото: Alessandro Di Meo/EPA)

Украина должна принять "трудные решения" по дальнейшей мобилизации людей. Такое мнение на брифинге после встречи с министрами иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Радио Свобода.

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"Украина должна принять трудные решения по дальнейшей мобилизации, но это необходимые решения. Мы стремимся убедиться, что они [мобилизованные] имеют подготовку и необходимое оборудование", — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь добавил, что это критически важно. По его словам, "даже с деньгами, даже с боеприпасами на фронте должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии". В то же время Блинкен не уточнил, какие меры подразумевает под "трудными решениями".

27 ноября Reuters писало, что США призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Собеседник агентства отметил, что "мобилизация и увеличение живой силы могут иметь важное значение в то время, когда мы смотрим на поле боя сегодня".

На материал отреагировал советник президента Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Призывы по снижению мобилизационного возраста в Украине не имеют смысла, якобы для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее анонсированная техника не поступает вовремя", – написал он.

Литвин добавил, что из-за этих проволочек Украине не хватает оружия, чтобы оснастить уже мобилизованных солдат.