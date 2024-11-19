Советник Байдена: Украине надо сделать больше по мобилизации, военная помощь не решающая

Салливан не видит взаимосвязи между опозданием с оказанием помощи Украине и ситуацией на поле боя

Джейк Салливан (Фото: EPA)

По мнению США, Украине нужно сделать больше относительно мобилизации и личного состава для укрепления своих позиций на фронте, военная помощь при этом не имеет значения. Об этом заявил Джейк Салливан, советник по нацбезопасности действующего президента США Джо Байдена, в интервью американскому общественному вещателю PBS.

Журналист отметил, что в прошлом администрация пыталась избегать "провокации россиян и эскалации" и отказывалась предоставлять танки и F-16, а затем все-таки передали это вооружение. Он спросил: не считает ли Салливан, что если бы эта помощь была оказана раньше, то это имело бы значение для Украины в войне.

"Увидели ли мы существенную разницу с тех пор, как мы предоставили Украине танки с точки зрения поля боя? Аналогично относительно F-16, увидели ли мы заметную разницу? По нашему мнению, нет ни одной системы оружия, которая могла бы изменить ситуацию этой битве", – ответил советник.

По его мнению, значение имеет личный состав – и США считают, что Украине следует сделать больше для укрепления своих позиций с точки зрения количества сил, которые она имеет на фронте.

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Также, считает Салливан, имеют значение боеприпасы и другие вещи, которые влияют на "национальную мощь страны, ее моральный дух, сплоченность, ее промышленную базу".

Журналист уточнил, что Россия оккупирует "больше территории, чем когда-либо в этом году", и спросил, действительно ли Салливан не верит, что никакие действия США не могли бы это изменить.

Советник отметил, что Штаты уже предоставили Украине танки, F-16, HIMARS, Patriot и другие виды вооружения.

"Скорее, сегодня Украина оказалась в более сложном положении на поле боя, что свидетельствует о том, что нет прямой линии между этими системами вооружений и происходящим на поле боя. Где наиболее прямая связь между украинским положением и предоставленными ресурсами? Дело в мобилизации и живой силе", – считает чиновник.