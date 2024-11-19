Радник Байдена: Україні треба зробити більше щодо мобілізації, військова допомога не вирішальна

Джейк Салліван (Фото: EPA)

На думку США, Україні потрібно зробити більше щодо мобілізації та особового складу для зміцнення своїх позицій на фронті, військова допомога у цьому не має значення. Про це заявив Джейк Салліван, радник з нацбезпеки чинного президента США Джо Байдена, в інтерв'ю американському суспільному мовнику PBS.

Журналіст зазначив, що у минулому адміністрація намагалася уникати "провокації росіян і ескалації" й відмовлялася надавати танки та F-16, а потім все-таки передали це озброєння. Він запитав: чи не вважає Салліван, що якби ця допомога була надана раніше, то це б мало значення для України у війні.

"Чи ми побачили суттєву різницю з того часу, як ми надали Україні танки з погляду поля бою? Аналогічно щодо F-16, чи побачили ми помітну різницю? На нашу думку, немає жодної системи озброєння, яка б могла змінити ситуацію в цій битві", – відповів радник.

На його думку, значення має особовий склад – і США вважають, що Україні слід зробити більше для зміцнення своїх позицій з погляду кількості сил, які вона має на фронті.

Читайте також Трамп назвав ім'я свого радника з нацбезпеки у майбутній адміністрації

Також, вважає Салліван, мають значення боєприпаси та "інші речі", що впливають на "національну міць країни, її моральний дух, згуртованість, її промислову базу".

Журналіст уточнив, що наразі Росія окуповує "більше території, ніж коли-небудь цього року", й запитав, чи дійсно Салліван не вірить, що жодні дії США не могли б це змінити.

Радник зазначив, що Штати уже надали Україні танки, F-16, HIMARS, Patriot та інші види озброєння.

"Скоріше, сьогодні Україна опинилася в складнішому становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, що відбувається на полі бою. Де найбільш прямий зв’язок між українським положенням і наданими ресурсами? Справа в мобілізації та живій силі", – вважає чиновник.