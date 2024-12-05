После призывов США усилить мобилизацию у Зеленского сделали заявление о 18-летних

27 ноября журналисты Reuters писали, что США призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет. Дмитрий Литвин ответил

Дмитрий Литвин (Фото: Бабель)

Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин в очередной раз подчеркнул, что Украина не планирует мобилизацию 18-летних. Об этом он написал в соцсети X после того, как американские союзники призвали усилить призыв на службу.

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"Никто не готовит никакой мобилизации 18-летних", – заявил Литвин, комментируя соответствующие слухи в сети.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина должна принять "трудные решения" по дальнейшей мобилизации людей. О каких именно "трудных решениях" речь идет дипломат не уточнил.

Кроме того, 27 ноября журналисты Reuters писали, что США призывают Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет.

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