Після закликів США посилити мобілізацію у Зеленського зробили заяву про 18-річних

27 листопада журналісти Reuters писали, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років. Дмитро Литвин відповів

Дмитро Литвин (Фото: Бабель)

Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин укотре наголосив, що Україна не планує мобілізацію 18-річних. Про це він написав у соцмережі X після того, як американські союзники закликали посилити призов на службу.

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"Ніхто не готує жодну мобілізацію 18-річних", – заявив Литвин, коментуючи відповідні чутки у мережі.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що Україна має ухвалити "важкі рішення" щодо подальшої мобілізації людей. Про які саме "важкі рішення" йдеться дипломат не уточнив.

Окрім того, 27 листопада журналісти Reuters писали, що США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років.

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