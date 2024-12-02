Грошова виплата та відстрочка потім – що влада планує для людей непризовного віку, які хочуть до ЗСУ

Співбесідник у Генштабі заявив, що також передбачені особливі умови кредитування

Ілюстративне фото: Depositphotos

Міністерство оборони України розробляє мотиваційний пакет для громадян віком 18-25 років, які мають бажання долучитись до лав війська. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генеральному штабі ЗСУ.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За його словами, українці у віці 18-25 років зможуть добровільно укласти контракт із бойовою бригадою на 1 рік. У цей термін також входить проходження базового військового вишколу.

Мотиваційний пакет для тих, хто підпише контракт, за словами співрозмовника, включатиме одноразову грошову виплату після підписання контракту та відстрочку від мобілізації після його завершення.

Також добровольці після підписання контракту отримають можливість скористатись особливими умовами кредитування, а також всіма соціальними гарантіями та грошовими виплатами, які отримують військовослужбовці.

За словами співрозмовника, Генеральний штаб уже розробив і передав Міністерству оборони відповідні пропозиції. Тепер там напрацьовують зміни до нормативно-правових актів.