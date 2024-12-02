Денежная выплата и отсрочка: что планируют для людей непризывного возраста, желающих в ВСУ
Министерство обороны Украины разрабатывает мотивационный пакет для граждан в возрасте 18-25 лет, желающих присоединиться к рядам войска. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Генеральном штабе ВСУ.
По его словам, украинцы в возрасте 18-25 лет смогут добровольно заключить контракт с боевой бригадой на 1 год. В этот срок также входит прохождение базовой военной подготовки.
Мотивационный пакет для подписавших контракт, по словам собеседника, будет включать единовременную денежную выплату после подписания контракта и отсрочку от мобилизации после его завершения.
Также добровольцы после подписания контракта получат возможность воспользоваться особыми условиями кредитования, а также всеми социальными гарантиями и денежными выплатами, получаемые военнослужащими.
По словам собеседника, Генеральный штаб уже разработал и передал Министерству обороны предложения. Теперь там нарабатывают изменения нормативно-правовых актов.
- Согласно действующему законодательству, мобилизации во время войны подлежат военнообязанные мужчины, пригодные по состоянию здоровья, от 25 до 60 лет без опыта военной службы.
- 19 ноября президент Зеленский заявил, что в Украине не будут снижать мобилизационный возраст, но для лиц, не достигших мобилизационного возраста, будут представлены контракты с мотивационным пакетом.