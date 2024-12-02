Денежная выплата и отсрочка: что планируют для людей непризывного возраста, желающих в ВСУ

Собеседник в Генштабе заявил: будет единовременная денежная выплата после подписания контракта и отсрочка от мобилизации после его завершения

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Министерство обороны Украины разрабатывает мотивационный пакет для граждан в возрасте 18-25 лет, желающих присоединиться к рядам войска. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Генеральном штабе ВСУ.

По его словам, украинцы в возрасте 18-25 лет смогут добровольно заключить контракт с боевой бригадой на 1 год. В этот срок также входит прохождение базовой военной подготовки.

Мотивационный пакет для подписавших контракт, по словам собеседника, будет включать единовременную денежную выплату после подписания контракта и отсрочку от мобилизации после его завершения.

Также добровольцы после подписания контракта получат возможность воспользоваться особыми условиями кредитования, а также всеми социальными гарантиями и денежными выплатами, получаемые военнослужащими.

По словам собеседника, Генеральный штаб уже разработал и передал Министерству обороны предложения. Теперь там нарабатывают изменения нормативно-правовых актов.