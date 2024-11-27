Reuters: США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років

Український військовий (Фото: Depositphotos)

У США вважають, що Україна повинна розглянути можливість зниження мобілізаційного віку до 18 років. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного американського високопосадовця.

За його словами, Вашингтон чинить тиск на Україну щодо зниження мобілізаційного віку до 18 років. Посадовець стверджує, що Україна мобілізує недостатню кількість новобранців.

"Зараз потрібна робоча сила. Росіяни фактично досягають прогресу, стабільного прогресу на сході, і вони починають відтісняти українські сили на Курському напрямку", – сказав він.

Посадовець зазначив, що "мобілізація та збільшення живої сили можуть мати важливе значення в цей час, коли ми дивимося на поле бою сьогодні".

Також про це пише агентство Associated Press з посиланням на неназваного співрозмовника в адміністрації чинного президента США Джо Байдена. Він розповів, що Білий дім хоче, щоб Україна знизила вік мобілізації з 25 до 18 років, щоб розширити групу чоловіків для призову в армію.

Посадовець додав, що "чиста математика" ситуації в Україні зараз полягає в тому, що їй потрібно більше військ для боротьби.

За словами європейських чиновників, які побажали залишитися анонімними, президент Володимир Зеленський також чує занепокоєння від союзників в інших західних столицях тим, що Україна має проблему з кількістю військ, а не з озброєнням.