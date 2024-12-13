Після масованої атаки РФ Сибіга знову просить Захід терміново поставити ще 20 систем ППО
На тлі масованої російської атаки Україна повторно закликала партнерів терміново передати їй 20 західних систем протиповітряної оборони. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
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Він зауважив, що насамперед удар прийшовся по енергетичній системі.
"Росія прагне позбавити нас енергії. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору", – заявив чиновник.
Сибіга повторно закликав партнерів терміново поставити до України 20 систем ППО.
Йдеться про комплекси NASAMS, HAWK або IRIS-T.
Що це за системи ППО?
NASAMS – норвезько-американський мобільний зенітно-ракетний комплекс, призначений для знищення БпЛА, балістичних та крилатих ракет, гелікоптерів, літаків тощо на середніх та малих висотах за будь-яких метеоумов. Може вражати цілі на відстані до 180 км і висоті до 21 км.
MIM-23 HAWK – американський всепогодний військовий ЗРК середньої дальності класу "земля-повітря" для низьких і середніх висот. Максимальна дальність – до 50 км. Комплекс призначений для збиття літаків і гвинтокрилів, крилатих ракет і тактичних балістичних ракет малої дальності.
IRIS-T SLM – німецький комплекс середнього радіуса дії, що призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів і БпЛА. Дальність дії ракет IRIS-T – до 40 км і на висоту до 20 км. Є і версія
IRIS-T SLS малої дальності (12 км).
Усі ці системи Україна вже отримувала від партнерів раніше.
Усі ці системи Україна вже отримувала від партнерів раніше.
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- Зеленський заявив, що це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.