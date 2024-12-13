Після масованої атаки РФ Сибіга знову просить Захід терміново поставити ще 20 систем ППО
Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

На тлі масованої російської атаки Україна повторно закликала партнерів терміново передати їй 20 західних систем протиповітряної оборони. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Він зауважив, що насамперед удар прийшовся по енергетичній системі.

"Росія прагне позбавити нас енергії. Натомість ми повинні позбавити її засобів терору", – заявив чиновник.

Сибіга повторно закликав партнерів терміново поставити до України 20 систем ППО.

Йдеться про комплекси NASAMS, HAWK або IRIS-T.

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Що це за системи ППО?

NASAMS – норвезько-американський мобільний зенітно-ракетний комплекс, призначений для знищення БпЛА, балістичних та крилатих ракет, гелікоптерів, літаків тощо на середніх та малих висотах за будь-яких метеоумов. Може вражати цілі на відстані до 180 км і висоті до 21 км.

MIM-23 HAWK – американський всепогодний військовий ЗРК середньої дальності класу "земля-повітря" для низьких і середніх висот. Максимальна дальність – до 50 км. Комплекс призначений для збиття літаків і гвинтокрилів, крилатих ракет і тактичних балістичних ракет малої дальності.

IRIS-T SLM – німецький комплекс середнього радіуса дії, що призначений для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, гелікоптерів і БпЛА. Дальність дії ракет IRIS-T – до 40 км і на висоту до 20 км. Є і версія
IRIS-T SLS малої дальності (12 км).

Усі ці системи Україна вже отримувала від партнерів раніше.
  • Вдень 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня окупанти запустили по Україні майже три сотні безпілотників та ракет. За даними Повітряних сил, захисникам вдалося збити 161 повітряну ціль.
  • Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено.
  • Зеленський заявив, що це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.
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