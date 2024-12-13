Графики отключения света 14 декабря: ограничения продлятся почти весь день
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На субботу, 14 декабря, запланированы ограничения потребления электроэнергии почти на все сутки, сообщила национальная энергетическая компания Укрэнерго.

Анонсирован график ограничений для бытовых потребителей:

→ одна очередь с 00:00 до 13:00;

→ две очереди 13:00 – 17:00;

→ одна очередь с 17:00 до 22:00.

Графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса продлятся все сутки.

В Укрэнерго отметили, что время применения и объем ограничений еще могут измениться и призвали не включать несколько мощных приборов одновременно, когда электроэнергия появляется по графику.

"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – рассказали в Укрэнерго.

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Что такое очередь отключений света?

Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей.

Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.

Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.

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