Графики отключения света 14 декабря: ограничения продлятся почти весь день
На субботу, 14 декабря, запланированы ограничения потребления электроэнергии почти на все сутки, сообщила национальная энергетическая компания Укрэнерго.
Анонсирован график ограничений для бытовых потребителей:
→ одна очередь с 00:00 до 13:00;
→ две очереди 13:00 – 17:00;
→ одна очередь с 17:00 до 22:00.
Графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса продлятся все сутки.
В Укрэнерго отметили, что время применения и объем ограничений еще могут измениться и призвали не включать несколько мощных приборов одновременно, когда электроэнергия появляется по графику.
"Причина введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак в ноябре-декабре. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – рассказали в Укрэнерго.
Очередь – группа бытовых и промышленных потребителей, использующих определенное количество мегаватт. В общей сложности есть шесть таких очередей.
Укрэнерго объясняло: условно, одна очередь – это четыре часа отключений в сутки, два – восемь часов, три – 12 часов и четыре – 12+ часов. Однако, если, например, три очереди применяются на несколько часов, то в это время свет выключают у большего количества абонентов.
Данные о продолжительности отключений по конкретным адресам можно узнать на ресурсах местных облэнерго – они и определяют продолжительность очереди и ее переключение.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель.
- Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен. Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.
- В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла массированный удар по теплоэлектростанциям, в результате чего серьезно повреждено оборудование ТЭС.