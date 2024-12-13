У Зеленского считают, что массированной атаке РФ помогло заявление Орбана о перемирии

Орбан, сосредоточившись на "ярких заголовках", в итоге помог России с ее атакой, заявил советник президента

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "перемирии" на Рождество помогло России в сегодняшней массированной атаке по Украине, считает советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. Свой ответ медиа BBC Украина он опубликовал в соцсети X.

Советник акцентировал, что венгерская сторона раньше времени не информировала Украину о переговорах Орбана с диктатором Владимиром Путиным, ничего не согласовывала, а сама Украина ни на что не уполномочивала Венгрию.

"Прямо сейчас мы видим, как пиар-ход господина Орбана был просто использован Москвой для прикрытия подготовки к очередному ракетному удару по нашей энергетической инфраструктуре. Российские ракеты даже снова опасно приблизились к границам ЕС", – написал Литвин.

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Он считает, что Орбан, сосредоточившись на "ярких заголовках", в итоге помог России с ее атакой.

Также советник добавил, что Украина постоянно работает со всеми своими партнерами над координацией усилий по давлению на Россию для достижения настоящего мира с надежными гарантиями.

"Мир силой, как мы и наши партнеры неоднократно заявляли, возможен", – подытожил он.