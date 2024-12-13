У Зеленского считают, что массированной атаке РФ помогло заявление Орбана о перемирии
Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о "перемирии" на Рождество помогло России в сегодняшней массированной атаке по Украине, считает советник украинского президента по коммуникациям Дмитрий Литвин. Свой ответ медиа BBC Украина он опубликовал в соцсети X.
Советник акцентировал, что венгерская сторона раньше времени не информировала Украину о переговорах Орбана с диктатором Владимиром Путиным, ничего не согласовывала, а сама Украина ни на что не уполномочивала Венгрию.
"Прямо сейчас мы видим, как пиар-ход господина Орбана был просто использован Москвой для прикрытия подготовки к очередному ракетному удару по нашей энергетической инфраструктуре. Российские ракеты даже снова опасно приблизились к границам ЕС", – написал Литвин.
Он считает, что Орбан, сосредоточившись на "ярких заголовках", в итоге помог России с ее атакой.
Также советник добавил, что Украина постоянно работает со всеми своими партнерами над координацией усилий по давлению на Россию для достижения настоящего мира с надежными гарантиями.
"Мир силой, как мы и наши партнеры неоднократно заявляли, возможен", – подытожил он.
- 11 декабря Орбан провел телефонный разговор с Путиным. Венгерский премьер заявил, что это "самые опасные недели российско-украинской войны". На разговор отреагировал Зеленский. Он сказал, что "не надо играть на собственный имидж путем единства" – нужно заботиться об общем успехе.
- Орбан заявил, что якобы предложил Украине рождественское прекращение огня, однако Зеленский вроде бы отверг это предложение. Советник президента ответил, что Украина не уполномочивала Венгрию ни на что.
- Днем 12 декабря, ночью и утром 13 декабря оккупанты запустили по Украине почти три сотни беспилотников и ракет. По данным Воздушных сил, защитникам удалось сбить 161 воздушную цель. Еще до завершения атаки в Укрэнерго уже сообщили, что из-за ударов по энергообъектам объем отключений 13 декабря будет увеличен. Зеленский заявил, что это один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.