Орбан заявил, что его идея перемирия в Украине на Рождество была отвергнута
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил перемирие на Рождество в полномасштабной войне между Россией и Украиной, но его отвергла одна сторона. Его цитирует Telex.
"Одна сторона, очевидно, отвергла это, другая сторона приняла", – сказал Орбан, не уточнив каждую из сторон.
По словам Орбана, предложив рождественское перемирие, Венгрия поступила, как и ожидалось от "тысячелетнего европейского государства".
Также он прокомментировал вступление Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года. По словам Орбана, после этого "мир сделает огромный переворот".
"Сейчас мы переживаем еще одно опасное время, потому что у Америки новый президент, но он вступит в должность не раньше 20 января...Как только американский президент вступит в должность, тот поворот, о котором я говорю, который произойдет во всем западном мире, развернется на наших глазах", – сказал венгерский премьер.
- 10 декабря премьер Польши Туск заявил, что переговоры о мире в Украине могут начаться уже этой зимой.
- 12 декабря в Польше заявили, что война в Украине не закончится быстро. Максимум – конец горячей фазы.
- 11 декабря Reuters сообщил, что Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня в Украине.
- В тот же день у Зеленского ответили на предложение Орбана о перемирии на Рождество. По словам Литвина, венгерская сторона, как всегда, с Украиной ничего не обсуждала.