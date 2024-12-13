Орбан заявил, что его идея перемирия в Украине на Рождество была отвергнута

Венгерский премьер считает, что после вступления Трампа в должность "мир сделает огромный переворот"

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил перемирие на Рождество в полномасштабной войне между Россией и Украиной, но его отвергла одна сторона. Его цитирует Telex.

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"Одна сторона, очевидно, отвергла это, другая сторона приняла", – сказал Орбан, не уточнив каждую из сторон.

По словам Орбана, предложив рождественское перемирие, Венгрия поступила, как и ожидалось от "тысячелетнего европейского государства".

Также он прокомментировал вступление Дональда Трампа в должность президента США 20 января 2025 года. По словам Орбана, после этого "мир сделает огромный переворот".

"Сейчас мы переживаем еще одно опасное время, потому что у Америки новый президент, но он вступит в должность не раньше 20 января...Как только американский президент вступит в должность, тот поворот, о котором я говорю, который произойдет во всем западном мире, развернется на наших глазах", – сказал венгерский премьер.