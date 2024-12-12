В Польше считают, что война в Украине не закончится быстро. Максимум конец горячей фазы

Коваль считает, что для России не будет проблемой "разморозить" войну в случае перемирия

Павел Коваль (Фото: twitter.com / pawelkowalpl)

Полномочный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль считает, что война в Украине не закончится быстро. Максимум может быть прекращение огня и окончание горячей фазы, сказал он в интервью RMF24.

Коваль отметил, что ключ в том, при каких условиях это произойдет, потому что для России "размораживание" войны не будет проблемой.

Его спросили: будет ли прекращение огня, учитывая нынешнюю линию фронта, означать безвозвратную потерю территорий Украиной. Коваль это отрицает и отмечает, что Запад ориентирован не на нынешнее состояние ситуации, а на "санкционированный международным правом вид украинского государства".

"Сигналы от людей, которые будут вовлечены, хорошие: Марко Рубио (сенатор США. – Ред.), это генерал Келлогг, это Майкл Уолтц (кандидат на пост советника по национальной безопасности США. – Ред.). Мы знаем этих политиков, мы знаем, каковы их взгляды, кто решительно проатлантический, и знаем об участии Польши. Мы готовы с ними сотрудничать", – сказал Коваль, добавив, что сегодня Путин есть, а завтра его не будет.

18 ноября Bloomberg сообщал, что Эрдоган надеется уговорить Зеленского заморозить войну в Украине.

10 декабря премьер Польши Туск заявил, что переговоры о мире в Украине могут начаться уже этой зимой.

11 декабря Reuters сообщил, что Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что хочет немедленного прекращения огня в Украине.