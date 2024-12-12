У Польщі вважають, що війна в Україні не закінчиться швидко. Максимум кінець гарячої фази

Коваль вважає, що для Росії не буде проблемою "розморозити" війну у разі перемир'я

Павло Коваль (Фото: twitter.com / pawelkowalpl)

Повноважний представник польського уряду щодо відновлення України Павло Коваль вважає, що війна в Україні не закінчиться швидко. Максимум може бути припинення вогню та закінчення гарячої фази, сказав він в інтерв'ю RMF24.

Коваль зазначив, що ключ у тому, за яких умов це станеться, тому що для Росії "розморожування" війни не буде проблемою.

Його запитали: чи буде припинення вогню, з огляду на нинішню лінію фронту, означатиме безповоротну втрату територій Україною. Коваль це заперечує і зазначає, що Захід орієнтований не на нинішній стан ситуації, а на "санкціонований міжнародним правом вигляд української держави".

"Сигнали від людей, які будуть залучені, добрі: Марко Рубіо (сенатор США. – Ред.), це генерал Келлог, це Майкл Волтц (кандидат на посаду радника з національної безпеки США. – Ред.). Ми знаємо цих політиків, ми знаємо, які їхні погляди, хто рішуче проатлантичний, і знаємо про участь Польщі. Ми готові з ними співпрацювати", – сказав Коваль, додавши, що сьогодні Путін є, а завтра його не буде.