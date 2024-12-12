У Польщі вважають, що війна в Україні не закінчиться швидко. Максимум кінець гарячої фази
Повноважний представник польського уряду щодо відновлення України Павло Коваль вважає, що війна в Україні не закінчиться швидко. Максимум може бути припинення вогню та закінчення гарячої фази, сказав він в інтерв'ю RMF24.
Коваль зазначив, що ключ у тому, за яких умов це станеться, тому що для Росії "розморожування" війни не буде проблемою.
Його запитали: чи буде припинення вогню, з огляду на нинішню лінію фронту, означатиме безповоротну втрату територій Україною. Коваль це заперечує і зазначає, що Захід орієнтований не на нинішній стан ситуації, а на "санкціонований міжнародним правом вигляд української держави".
"Сигнали від людей, які будуть залучені, добрі: Марко Рубіо (сенатор США. – Ред.), це генерал Келлог, це Майкл Волтц (кандидат на посаду радника з національної безпеки США. – Ред.). Ми знаємо цих політиків, ми знаємо, які їхні погляди, хто рішуче проатлантичний, і знаємо про участь Польщі. Ми готові з ними співпрацювати", – сказав Коваль, додавши, що сьогодні Путін є, а завтра його не буде.
- 18 листопада Bloomberg повідомляв, що Ердоган сподівається вмовити Зеленського заморозити війну в Україні.
- 10 грудня прем'єр Польщі Туск заявив, що переговори про мир в Україні можуть розпочатися вже цієї зими.
- 11 грудня Reuters повідомив, що Трамп сказав Зеленському та Макрону, що хоче негайного припинення вогню в Україні.