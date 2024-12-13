Орбан заявив, що його ідею перемир'я в Україні на Різдво було відкинуто
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував перемир'я на Різдво у повномасштабній війні між Росією та Україною, але його відкинула одна сторона. Його цитує Telex.
"Одна сторона, очевидно, відкинула це, інша сторона прийняла", – сказав Орбан, не уточнивши кожну зі сторін.
За словами Орбана, запропонувавши різдвяне перемир'я, Угорщина вчинила, як і очікувалося від "тисячолітньої європейської держави".
Також він прокоментував вступ Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня 2025 року. За словами Орбана, після цього "світ зробить величезний переворот".
"Зараз ми переживаємо ще один небезпечний час, тому що в Америки новий президент, але він вступить на посаду не раніше 20 січня... Як тільки американський президент вступить на посаду, той поворот, про який я говорю, який відбудеться у всьому західному світі, розгорнеться на наших очах", – сказав угорський прем'єр.
- 10 грудня прем'єр Польщі Туск заявив, що переговори про мир в Україні можуть розпочатися вже цієї зими.
- 12 грудня у Польщі заявили, що війна в Україні не закінчиться швидко. Максимум – кінець гарячої фази.
- 11 грудня Reuters повідомив, що Трамп сказав Зеленському та Макрону, що хоче негайного припинення вогню в Україні.
- Того ж дня Зеленський відповів на пропозицію Орбана про перемир'я на Різдво. За словами Литвина, угорська сторона, як завжди, з Україною нічого не обговорювала.