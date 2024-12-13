Орбан заявив, що його ідею перемир'я в Україні на Різдво було відкинуто

Угорський прем'єр вважає, що після вступу Трампа на посаду "світ зробить величезний переворот"

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що запропонував перемир'я на Різдво у повномасштабній війні між Росією та Україною, але його відкинула одна сторона. Його цитує Telex.

"Одна сторона, очевидно, відкинула це, інша сторона прийняла", – сказав Орбан, не уточнивши кожну зі сторін.

За словами Орбана, запропонувавши різдвяне перемир'я, Угорщина вчинила, як і очікувалося від "тисячолітньої європейської держави".

Також він прокоментував вступ Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня 2025 року. За словами Орбана, після цього "світ зробить величезний переворот".

"Зараз ми переживаємо ще один небезпечний час, тому що в Америки новий президент, але він вступить на посаду не раніше 20 січня... Як тільки американський президент вступить на посаду, той поворот, про який я говорю, який відбудеться у всьому західному світі, розгорнеться на наших очах", – сказав угорський прем'єр.