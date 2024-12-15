Сійярто заявив, що Київ "напружено, але культурно" відмовив у дзвінку Орбана до Зеленського
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт нібито запросив у Києва телефонну розмову між угорським прем'єром Віктором Орбаном та президентом Володимиром Зеленським, але отримав відмову у "напруженій манері". Про це він заявив в інтерв'ю новинному порталу VEOL.
Сійярто зазначив, після того, як 11 грудня глава угорського уряду провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, він попросив у міністра закордонних справ Андрія Сибіги та глави Офісу президента Андрія Єрмака організувати телефонну розмову між Орбаном та Зеленським.
Однак, за його словами, українська сторона "досить небувалим для дипломатії жестом" і "дещо напружено, хоча й культурно", відмовила у цій можливості.
Загалом, коментуючи так звану миротворчу місію Орбана, Сійярто сказав: "Угорська миротворча місія за останні пів року зробила все можливе, а навіть значно більше, ніж можна було очікувати від країни такого розміру, з такими можливостями та в такому становищі, як Угорщина".
- 11 грудня Орбан провів телефонну розмову з Путіним. Угорський прем’єр заявив, що це "найнебезпечніші тижні російсько-української війни". На розмову відреагував Зеленський. Він сказав, що "не треба грати на власний імідж коштом єдності" – потрібно дбати про спільний успіх.
- Натомість Орбан заявив, що нібито запропонував Україні різдвяне припинення вогню, однак Зеленський буцімто відкинув цю пропозицію. Радник президента відповів, що Україна не уповноважувала Угорщину ні на що.
- Вдень 12 грудня, вночі та вранці 13 грудня окупанти запустили по Україні майже три сотні безпілотників та ракет. За даними Повітряних сил, захисникам вдалося збити 161 повітряну ціль. Ще до завершення атаки в Укренерго вже повідомили, що через удари по енергооб'єктах обсяг відключень 13 грудня буде збільшено. Зеленський заявив, що це один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці.