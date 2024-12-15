Сійярто заявив, що Київ "напружено, але культурно" відмовив у дзвінку Орбана до Зеленського

За словами глави МЗС Угорщини, він запросив про цю можливість у Єрмака та Сибіги після розмови Орбана з Путіним

Петер Сійярто (Фото: ЕРА/DOMENIC AQUILINA)

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт нібито запросив у Києва телефонну розмову між угорським прем'єром Віктором Орбаном та президентом Володимиром Зеленським, але отримав відмову у "напруженій манері". Про це він заявив в інтерв'ю новинному порталу VEOL.

Сійярто зазначив, після того, як 11 грудня глава угорського уряду провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, він попросив у міністра закордонних справ Андрія Сибіги та глави Офісу президента Андрія Єрмака організувати телефонну розмову між Орбаном та Зеленським.

Однак, за його словами, українська сторона "досить небувалим для дипломатії жестом" і "дещо напружено, хоча й культурно", відмовила у цій можливості.

Загалом, коментуючи так звану миротворчу місію Орбана, Сійярто сказав: "Угорська миротворча місія за останні пів року зробила все можливе, а навіть значно більше, ніж можна було очікувати від країни такого розміру, з такими можливостями та в такому становищі, як Угорщина".