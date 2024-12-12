Трамп розкритикував дозвіл Україні бити вглиб РФ американськими ракетами
Новообраний президент США Дональд Трамп розкритикував дозвіл Україні використовувати далекобійні американські ракети для ударів по території Росії. Свою думку він висловив в інтерв’ю журналу Time.
Трамп розкритикував використання Києвом американських ракет для ураження цілей на території Росії минулого місяця.
"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в Росію. Навіщо ми це робимо? Ми лише ескалюємо цю війну і робимо її гіршою", – наголосив він.
Водночас Трамп пообіцяв не відмовитися від України, а допомогу Києву з боку Вашингтона використовувати як важіль впливу на Росію.
- 17 листопада газета NYT повідомила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії.
- Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".
- 25 листопада Кірбі підтвердив, що Україна отримала дозвіл на застосування балістичних ракет ATACMS американського виробництва для ураження цілей на території Росії.