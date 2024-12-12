Трамп розкритикував дозвіл Україні бити вглиб РФ американськими ракетами

Дональд Трамп вважає, що це призводить до ще більшої ескалації війни

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп розкритикував дозвіл Україні використовувати далекобійні американські ракети для ударів по території Росії. Свою думку він висловив в інтерв’ю журналу Time.

Трамп розкритикував використання Києвом американських ракет для ураження цілей на території Росії минулого місяця.

"Я категорично не згоден з тим, щоб посилати ракети на сотні миль в Росію. Навіщо ми це робимо? Ми лише ескалюємо цю війну і робимо її гіршою", – наголосив він.

Водночас Трамп пообіцяв не відмовитися від України, а допомогу Києву з боку Вашингтона використовувати як важіль впливу на Росію.