Кірбі підтвердив дозвіл на застосування Україною ракет ATACMS для ударів по Росії
Україна отримала дозвіл на застосування балістичних ракет ATACMS американського виробництва для ураження цілей на території Росії. Про це на брифінгу повідомив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.
За його словами, українці можуть атакувати Росію ракетами ATACMS, щоб "захистити себе в разі негайної потреби". Представник Білого дому додав, що це вже відбувається в районі Курська та Курської області.
"Ми змінили настанови та дали їм [українцям] вказівки, що вони можуть використовувати їх [ATACMS] для ураження цих конкретних типів цілей", – сказав Кірбі.
- 17 листопада газета NYT повідомила, що Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по Росії. Офіційно США цю інформацію тоді не підтвердили.
- Зеленський того самого дня відреагував на подібні заяви ЗМІ та заявив, що далекобійні удари не анонсуються. За його словами, ракети "самі за себе скажуть".
- 18 листопада речник Держдепу заявив, що США не змінювали свою політику щодо застосування Україною американської далекобійної зброї для завдання ударів по території Росії.