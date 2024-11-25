Кірбі підтвердив дозвіл на застосування Україною ракет ATACMS для ударів по Росії

Джон Кірбі (Фото: Samuel Corum/EPA)

Україна отримала дозвіл на застосування балістичних ракет ATACMS американського виробництва для ураження цілей на території Росії. Про це на брифінгу повідомив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі.

За його словами, українці можуть атакувати Росію ракетами ATACMS, щоб "захистити себе в разі негайної потреби". Представник Білого дому додав, що це вже відбувається в районі Курська та Курської області.

"Ми змінили настанови та дали їм [українцям] вказівки, що вони можуть використовувати їх [ATACMS] для ураження цих конкретних типів цілей", – сказав Кірбі.