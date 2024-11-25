Кирби подтвердил разрешение на применение Украиной ракет ATACMS для ударов по России

Джон Кирби (Фото: Samuel Corum/EPA)

Украина получила разрешение на применение баллистических ракет ATACMS американского производства для поражения целей на территории России. Об этом на брифинге сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.

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По его словам, украинцы могут атаковать Россию ракетами ATACMS, чтобы "защитить себя в случае экстренной необходимости". Представитель Белого дома добавил, что это уже происходит в районе Курска и Курской области.

"Мы изменили наставления и дали им [украинцам] указания, что они могут использовать их [ATACMS] для поражения этих конкретных типов целей", — сказал Кирби.