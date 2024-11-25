Кирби подтвердил разрешение на применение Украиной ракет ATACMS для ударов по России
Украина получила разрешение на применение баллистических ракет ATACMS американского производства для поражения целей на территории России. Об этом на брифинге сообщил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
По его словам, украинцы могут атаковать Россию ракетами ATACMS, чтобы "защитить себя в случае экстренной необходимости". Представитель Белого дома добавил, что это уже происходит в районе Курска и Курской области.
"Мы изменили наставления и дали им [украинцам] указания, что они могут использовать их [ATACMS] для поражения этих конкретных типов целей", — сказал Кирби.
- 17 ноября газета NYT сообщила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России. Официально США эту информацию тогда не подтвердили.
- Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".
- 18 ноября спикер Госдепа заявил, что США не меняли свою политику по применению Украиной американского дальнобойного оружия для нанесения ударов по территории России.