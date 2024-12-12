Трамп обіцяє не відмовлятись від України, а допомога США буде важелем проти РФ

Дональд Трамп вкотре заявив про своє бажання укласти угоду щодо припинення війни в Україні

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв не відмовлятись від України, а допомогу Києву з боку Вашингтона використовувати як важіль впливу на Росію. Про це стало відомо з його інтерв’ю журналу Time.

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Коли у новообраного американського президента запитали, покине він Україну чи ні, він сказав, що використає підтримку Києва з боку США як важіль впливу на Росію в переговорах про припинення війни.

"Я хочу укласти угоду, єдиний спосіб це зробити – не кидати [Україну]", – наголосив Трамп.