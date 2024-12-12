Трамп обіцяє не відмовлятись від України, а допомога США буде важелем проти РФ
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пообіцяв не відмовлятись від України, а допомогу Києву з боку Вашингтона використовувати як важіль впливу на Росію. Про це стало відомо з його інтерв’ю журналу Time.
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Коли у новообраного американського президента запитали, покине він Україну чи ні, він сказав, що використає підтримку Києва з боку США як важіль впливу на Росію в переговорах про припинення війни.
"Я хочу укласти угоду, єдиний спосіб це зробити – не кидати [Україну]", – наголосив Трамп.
- 8 грудня Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.
- 9 грудня Зеленський сказав Трампу та Макрону, що примусити російського диктатора до миру можна лише у тому випадку, коли Україна сильна. Для цього союзники повинні передати далекобійні системи, включно з ATACMS, Taurus, Storm Shadow та SCALP.
- 10 грудня Зеленський заявив, що сказав Трампу про те, що Путін боїться його та, можливо, Китаю. Президент вважає, що зараз США здатні досягти "надзвичайних результатів".