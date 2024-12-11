Єрмак: Після зустрічі є розуміння, що Трамп точно хоче припинити війну в Україні

Говорячи про діалог зі США, Єрмак зазначив, що важливо, щоб плани й кроки, які вирішить робити нова адміністрація, були спільними

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Після зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером Франції Емманюелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі є розуміння, що останній точно хоче припинити війну в Україні. Про це в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

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За його словами, Трамп хоче припинити війну справедливим миром. Єрмак додав, що для США сьогодні підтримати диктатуру – неможливо. Він пояснив, що розмова у Парижі була відповіддю на брехню російської пропаганди, що Україна нібито не хоче миру.

Говорячи про діалог з американською стороною, очільник ОП зазначив, що важливо, щоб плани й кроки, які вирішить робити нова адміністрація, були спільними.

"Щоб вони почули нас, щоб вони дійсно – а це не просто – дуже швидко могли отримати всю інформацію за три роки, могли отримати від перших вуст інформацію, що відбувається сьогодні на фронті, всі ризики всіх цих розмов про якийсь ceasefire [припинення вогню], просто ceasefire, без будь-яких гарантій. Чітко розуміли нашу позицію щодо гарантій", – пояснив Єрмак.

Він додав, що для України дуже важливо закінчити війну справедливим миром, мати юридичні й робочі гарантії.

За словами Єрмака, добре, що підготовчі консультації з командою Трампа відбуваються ще до інавгурації. Це дає можливість, щоб одразу після 20 січня сторони почали працювати з конкретними темами. А головна тема – це припинення війни.

"Це я вважаю, що на умовах України. Тому що все, чого потребує Україна, – це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І про це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир", – сказав керівник ОП.

Він додав, що "червоні лінії" у перемовинах – вони всі в Конституції України.