Єрмак: Після зустрічі є розуміння, що Трамп точно хоче припинити війну в Україні
Після зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером Франції Емманюелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі є розуміння, що останній точно хоче припинити війну в Україні. Про це в інтерв'ю проєкту "Карп'як на Суспільному" розповів очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, Трамп хоче припинити війну справедливим миром. Єрмак додав, що для США сьогодні підтримати диктатуру – неможливо. Він пояснив, що розмова у Парижі була відповіддю на брехню російської пропаганди, що Україна нібито не хоче миру.
Говорячи про діалог з американською стороною, очільник ОП зазначив, що важливо, щоб плани й кроки, які вирішить робити нова адміністрація, були спільними.
"Щоб вони почули нас, щоб вони дійсно – а це не просто – дуже швидко могли отримати всю інформацію за три роки, могли отримати від перших вуст інформацію, що відбувається сьогодні на фронті, всі ризики всіх цих розмов про якийсь ceasefire [припинення вогню], просто ceasefire, без будь-яких гарантій. Чітко розуміли нашу позицію щодо гарантій", – пояснив Єрмак.
Він додав, що для України дуже важливо закінчити війну справедливим миром, мати юридичні й робочі гарантії.
За словами Єрмака, добре, що підготовчі консультації з командою Трампа відбуваються ще до інавгурації. Це дає можливість, щоб одразу після 20 січня сторони почали працювати з конкретними темами. А головна тема – це припинення війни.
"Це я вважаю, що на умовах України. Тому що все, чого потребує Україна, – це відновлення дії міжнародного права, це відновлення нашої територіальної цілісності. І про це ми маємо на увазі, коли говоримо про справедливий мир", – сказав керівник ОП.
Він додав, що "червоні лінії" у перемовинах – вони всі в Конституції України.
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