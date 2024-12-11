Ермак: После встречи есть понимание, что Трамп точно хочет прекратить войну в Украине

Говоря о диалоге с США, Ермак отметил, что важно, чтобы планы и шаги, которые решит делать новая администрация, были общими

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

После встречи президента Владимира Зеленского с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже есть понимание, что последний точно хочет прекратить войну в Украине. Об этом в интервью проекту "Карпяк на Суспильном" рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

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По его словам, Трамп хочет прекратить войну справедливым миром. Ермак добавил, что для США сегодня поддержать диктатуру – невозможно. Он объяснил, что разговор в Париже был ответом на ложь российской пропаганды, что Украина якобы не хочет мира.

Говоря о диалоге с американской стороной, глава ОП отметил, что важно, чтобы планы и шаги, которые решит предпринимать новая администрация, были общими.

"Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно – а это не просто – очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить из первых уст информацию о том, что сегодня происходит на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то ceasefire [прекращение огня], просто ceasefire, без каких-либо гарантий", — объяснил Ермак.

Он добавил, что для Украины очень важно закончить войну справедливым миром, иметь юридические и рабочие гарантии.

По словам Ермака, хорошо, что подготовительные консультации с командой Трампа проходят еще до инаугурации. Это дает возможность, чтобы сразу после 20 января стороны начали работать с конкретными темами. А главная тема – это прекращение войны.

"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, в чем нуждается Украина, — это возобновление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И это мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", — сказал руководитель ОП.

Он добавил, что "красные линии" в переговорах – все они в Конституции Украины.