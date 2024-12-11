Ермак: После встречи есть понимание, что Трамп точно хочет прекратить войну в Украине
После встречи президента Владимира Зеленского с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом в Париже есть понимание, что последний точно хочет прекратить войну в Украине. Об этом в интервью проекту "Карпяк на Суспильном" рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
По его словам, Трамп хочет прекратить войну справедливым миром. Ермак добавил, что для США сегодня поддержать диктатуру – невозможно. Он объяснил, что разговор в Париже был ответом на ложь российской пропаганды, что Украина якобы не хочет мира.
Говоря о диалоге с американской стороной, глава ОП отметил, что важно, чтобы планы и шаги, которые решит предпринимать новая администрация, были общими.
"Чтобы они услышали нас, чтобы они действительно – а это не просто – очень быстро могли получить всю информацию за три года, могли получить из первых уст информацию о том, что сегодня происходит на фронте, все риски всех этих разговоров о каком-то ceasefire [прекращение огня], просто ceasefire, без каких-либо гарантий", — объяснил Ермак.
Он добавил, что для Украины очень важно закончить войну справедливым миром, иметь юридические и рабочие гарантии.
По словам Ермака, хорошо, что подготовительные консультации с командой Трампа проходят еще до инаугурации. Это дает возможность, чтобы сразу после 20 января стороны начали работать с конкретными темами. А главная тема – это прекращение войны.
"Это я считаю, что на условиях Украины. Потому что все, в чем нуждается Украина, — это возобновление действия международного права, это восстановление нашей территориальной целостности. И это мы имеем в виду, когда говорим о справедливом мире", — сказал руководитель ОП.
Он добавил, что "красные линии" в переговорах – все они в Конституции Украины.
- 7 декабря 2024 года Зеленский раскрыл детали встречи с Трампом в Париже. По его словам, американский политик "настроен решительно".
- 8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.
- 9 декабря Зеленский сказал Трампу и Макрону, что принудить российского диктатора к миру можно только в том случае, когда Украина сильна. Для этого союзники должны передать дальнобойные системы, включая ATACMS, Taurus, Storm Shadow и SCALP.
- 10 декабря Зеленский заявил, что сказал Трампу о том, что Путин боится его и, возможно, Китай. Президент считает, что сейчас США способны добиться "чрезвычайных результатов".