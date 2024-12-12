Трамп обещает не отказываться от Украины, а помощь США будет рычагом против РФ

Дональд Трамп в очередной раз заявил о своем желании заключить соглашение о прекращении войны в Украине

Дональд Трамп (Фото: Allison Dinner/EPA)

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на Россию. Об этом стало известно из его интервью журналу Time.

Когда у новоизбранного американского президента спросили, бросит он Украину или нет, он сказал, что использует поддержку Киева со стороны США как рычаг влияния на Россию в переговорах о прекращении войны.

"Я хочу заключить соглашение, единственный способ это сделать – не бросать [Украину]", – подчеркнул Трамп.