Трамп обещает не отказываться от Украины, а помощь США будет рычагом против РФ
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на Россию. Об этом стало известно из его интервью журналу Time.
Когда у новоизбранного американского президента спросили, бросит он Украину или нет, он сказал, что использует поддержку Киева со стороны США как рычаг влияния на Россию в переговорах о прекращении войны.
"Я хочу заключить соглашение, единственный способ это сделать – не бросать [Украину]", – подчеркнул Трамп.
- 8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.
- 9 декабря Зеленский сказал Трампу и Макрону, что принудить российского диктатора к миру можно только в том случае, когда Украина сильна. Для этого союзники должны передать дальнобойные системы, включая ATACMS, Taurus, Storm Shadow и SCALP.
- 10 декабря Зеленский заявил, что сказал Трампу о том, что Путин боится его и, возможно, Китая. Президент считает, что сейчас США способны добиться "чрезвычайных результатов".