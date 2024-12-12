Трамп раскритиковал разрешение Украине бить вглубь РФ американскими ракетами

Дональд Трамп считает, что это приводит к еще большей эскалации войны

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп подверг критике разрешение Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по территории России. Свое мнение он высказал в интервью журналу Time.

Трамп подверг критике использование Киевом американских ракет для поражения целей на территории России в прошлом месяце.

"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы лишь эскалируем эту войну и делаем ее хуже", — подчеркнул он.

В то же время, Трамп пообещал не отказаться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на Россию.