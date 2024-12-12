Трамп раскритиковал разрешение Украине бить вглубь РФ американскими ракетами
Новоизбранный президент США Дональд Трамп подверг критике разрешение Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по территории России. Свое мнение он высказал в интервью журналу Time.
Трамп подверг критике использование Киевом американских ракет для поражения целей на территории России в прошлом месяце.
"Я категорически не согласен с тем, чтобы посылать ракеты на сотни миль в Россию. Зачем мы это делаем? Мы лишь эскалируем эту войну и делаем ее хуже", — подчеркнул он.
В то же время, Трамп пообещал не отказаться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на Россию.
- 17 ноября газета NYT сообщила, что Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами ATACMS по России.
- Зеленский в тот же день отреагировал на подобные заявления СМИ и заявил, что дальнобойные удары не анонсируются. По его словам, ракеты "сами за себя скажут".
- 25 ноября Кирби подтвердил, что Украина получила разрешение на применение баллистических ракет ATACMS американского производства для поражения целей на территории России.