Сибігу запитали про "24 години" Трампа за місяць до його інавгурації. Заявив про шанс до миру
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що офіційне президентство Дональда Трампа допоможе Україні наблизитися до справедливого миру. Так він відповів на запитання, чи вірить у завершення війни за 24 години, як про це неодноразово заявляв обраний президент США, передає LB.
У Сибіги запитали, чи вірить він у можливість завершення російсько-української війни 21 січня – на наступний день після інавгурації Трампа, який обіцяв завершити конфлікт за добу після того, як обійме посаду.
"Я переконаний, що ми отримаємо додатковий шанс, додаткові можливості наблизити справедливий мир для України. У цьому я переконаний", – відповів глава української дипломатії, наголосивши, що це "непросте питання".
Сибіга окремо висловився щодо мирних пропозицій, які обговорюються у медіа як можливі плани дій майбутнього президента США стосовно України. Міністр підкреслив, що будь-які офіційні пропозиції можуть з’явитися лише після 20 січня.
"Станом на зараз потрібно без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів, ідей, які озвучують різні голоси в різних медіа. Тут можна спиратися на те, що це тестування реакції і світу, і України", – підсумував Сибіга.
- 8 грудня 2024 року Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.
- 11 грудня видання Reuters написало, що Трамп на зустрічі з Зеленським і Макроном дав чітко зрозуміти, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.
- Того самого дня Трамп заявив, що вважає пріоритетом завершення російсько-української війни, оскільки та, на його думку, є складнішою за ситуацію на Близькому Сході.