Сибігу запитали про "24 години" Трампа за місяць до його інавгурації. Заявив про шанс до миру

Обраний президент США неодноразово обіцяв завершити російсько-українську війну за добу, хоча нещодавно заявив, що це не так просто

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що офіційне президентство Дональда Трампа допоможе Україні наблизитися до справедливого миру. Так він відповів на запитання, чи вірить у завершення війни за 24 години, як про це неодноразово заявляв обраний президент США, передає LB.

У Сибіги запитали, чи вірить він у можливість завершення російсько-української війни 21 січня – на наступний день після інавгурації Трампа, який обіцяв завершити конфлікт за добу після того, як обійме посаду.

"Я переконаний, що ми отримаємо додатковий шанс, додаткові можливості наблизити справедливий мир для України. У цьому я переконаний", – відповів глава української дипломатії, наголосивши, що це "непросте питання".

Сибіга окремо висловився щодо мирних пропозицій, які обговорюються у медіа як можливі плани дій майбутнього президента США стосовно України. Міністр підкреслив, що будь-які офіційні пропозиції можуть з’явитися лише після 20 січня.

"Станом на зараз потрібно без зайвих емоцій ставитися до будь-яких документів, ідей, які озвучують різні голоси в різних медіа. Тут можна спиратися на те, що це тестування реакції і світу, і України", – підсумував Сибіга.

8 грудня 2024 року Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.

11 грудня видання Reuters написало, що Трамп на зустрічі з Зеленським і Макроном дав чітко зрозуміти, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.

Того самого дня Трамп заявив, що вважає пріоритетом завершення російсько-української війни, оскільки та, на його думку, є складнішою за ситуацію на Близькому Сході.