Трамп заявив, що кризу на Близькому Сході легше врегулювати, ніж війну в Україні
Конфлікт на Близькому Сході легше врегулювати, ніж війну в Україні, вважає новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Свою думку він висловив в інтерв’ю журналу Time.
У матеріалі йдеться, що під час передвиборчих перегонів Трамп неодноразово обіцяв укласти угоду про припинення війни в Україні протягом 24 годин. Однак в інтерв'ю він зізнався у тому, що з кризою на Близькому Сході легше впоратись, ніж з повномасштабною війною в Україні.
"Близький Схід – проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною", – констатував він
- 8 грудня Трамп закликав негайно припинити вогонь в Україні та розпочати переговори. Зеленський заявив, що Путіна можна зупинити силою.
- 11 грудня видання Reuters написало, що Трамп на зустрічі з Зеленським і Макроном дав чітко зрозуміти, що хоче негайного припинення вогню та переговорів.
- Того самого дня Трамп заявив, що вважає пріоритетом завершення російсько-української війни, оскільки та, на його думку, є складнішою за ситуацію на Близькому Сході.