Трамп заявив, що кризу на Близькому Сході легше врегулювати, ніж війну в Україні

Під час передвиборчих перегонів Трамп обіцяв укласти угоду про припинення війни в Україні протягом 24 годин

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Конфлікт на Близькому Сході легше врегулювати, ніж війну в Україні, вважає новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Свою думку він висловив в інтерв’ю журналу Time.

У матеріалі йдеться, що під час передвиборчих перегонів Трамп неодноразово обіцяв укласти угоду про припинення війни в Україні протягом 24 годин. Однак в інтерв'ю він зізнався у тому, що з кризою на Близькому Сході легше впоратись, ніж з повномасштабною війною в Україні.

"Близький Схід – проблема, яку легше вирішити, ніж те, що відбувається з Росією та Україною", – констатував він