Трамп заявив, що завершення війни в Україні для США пріоритетніше за Близький Схід

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, Peter Foley)

Обраний президент США Дональд Трамп вважає пріоритетом завершення російсько-української війни, оскільки та, на його думку, є складнішою за ситуацію на Близькому Сході. Про це він заявив в інтерв'ю французькому Paris Match.

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Торкаючись питання Сирії, Трамп сказав, що "у світі багато криз". Водночас він наголосив, що сирійцям зараз "доведеться самим дбати про себе", це не є пріоритетом Вашингтона.

"Пріоритетом є розв'язання проблеми України з Росією. Обидві країни несуть неймовірні людські втрати. Сотні тисяч солдатів гинуть. Близький Схід також важливий, але я думаю, що це менш складна ситуація для управління, ніж Україна і Росія", – сказав політик.