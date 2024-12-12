Трамп заявил, что кризис на Ближнем Востоке легче урегулировать, чем войну в Украине
Конфликт на Ближнем Востоке легче урегулировать, чем войну в Украине, считает новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Свое мнение он выразил в интервью журналу Time.
В материале говорится, что во время предвыборной гонки Трамп не раз обещал заключить соглашение о прекращении войны в Украине в течение 24 часов. Однако в интервью он признался, что с кризисом на Ближнем Востоке легче справиться, чем с полномасштабной войной в Украине.
"Ближний Восток – проблема, которую легче решить, чем то, что происходит с Россией и Украиной", – констатировал он.
- 8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.
- 11 декабря издание Reuters написало, что Трамп на встрече с Зеленским и Макроном дал четко понять, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров.
- В тот же день Трамп заявил, что считает приоритетом завершение российско-украинской войны, поскольку та, по его мнению, сложнее ситуации на Ближнем Востоке.