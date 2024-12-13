Сибигу спросили о "24 часах" Трампа за месяц до его инаугурации. Заявил о шансе к миру

Избранный президент США неоднократно обещал завершить российско-украинскую войну в сутки, хотя недавно заявил, что это не так просто

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что официальное президентство Дональда Трампа поможет Украине приблизиться к справедливому миру. Так он ответил на вопрос, верит ли в завершение войны за 24 часа, как об этом неоднократно заявлял избранный президент США, передает LB.

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В Сибиге спросили, верит ли он в возможность завершения российско-украинской войны 21 января – на следующий день после инаугурации Трампа, обещавшего завершить конфликт за сутки после вступления в должность.

"Я убежден, что мы получим дополнительный шанс, дополнительные возможности приблизить справедливый мир для Украины. В этом я убежден", – ответил глава украинской дипломатии, подчеркнув, что это "непростой вопрос".

Сибига отдельно высказался по поводу мирных предложений, которые обсуждаются в СМИ как возможные планы действий будущего президента США в отношении Украины. Министр подчеркнул, что любые официальные предложения могут появиться только после 20 января.

"По состоянию на данный момент нужно без лишних эмоций относиться к любым документам, идеям, которые озвучивают разные голоса в разных медиа. Здесь можно опираться на то, что это тестирование реакции и мира, и Украины", – подытожил Сибига.

8 декабря 2024 Трамп призвал немедленно прекратить огонь в Украине и начать переговоры. Зеленский заявил, что Путина можно остановить силой.

11 декабря издание Reuters написало, что Трамп на встрече с Зеленским и Макроном дал четко понять, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров.

В тот же день Трамп заявил, что считает приоритетом завершение российско-украинской войны, поскольку та, по его мнению, сложнее ситуации на Ближнем Востоке.