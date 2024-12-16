У Трампа розповіли, які питання щодо України ставлять собі, щоб завершити війну
Майбутня адміністрація президента США думає над тим, як завершити російсько-українську війну, а не призупинити її. Про це заявив номінований радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю CBS News.
У нього запитали, чи планує команда Трампа обмежувати використання американської зброї або надання допомоги Україні після приходу до влади.
Відповідаючи, Волц нагадав слова Трампа в інтерв'ю Time про те, що "порожній чек не є стратегією".
"Це, так би мовити, нескінченна війна, у яку ми, здається, поступово занурюємося", – висловився він.
Майбутній радник обраного американського лідера, доповнюючи свою відповідь, перерахував питання, на які намагається відповісти команда Трампа: "Що ми вважаємо успіхом відповідно до наших національних інтересів? Як завершити цю війну? Хто має бути за столом переговорів? Як змусити всі сторони сісти за стіл і яке підґрунтя має мати майбутня угода? Ці питання ми обговорюємо разом із його чудовою командою, яку він зараз формує".
- 12 грудня 2024 року Трамп розкритикував в інтерв'ю Time дозвіл Україні використовувати далекобійні американські ракети для ударів по території Росії.
- Водночас він пообіцяв не відмовлятися від України.
- 13 грудня номінований Трампом генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог на посаду спецпосланця в Україні вважає, що обраний президент США може завершити російсько-українську війну за кілька місяців.