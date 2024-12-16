У Трампа рассказали, какие вопросы по Украине задают себе, чтобы завершить войну

Майк Уолтц заявил, что будущая администрация Трампа хочет завершить российско-украинскую войну, а не приостановить ее

Майк Уолц (Фото: ЕРА/CAROLINE BREHMAN)

Будущая администрация президента США думает о том, как завершить российско-украинскую войну, а не приостановить ее. Об этом заявил номинированный советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью CBS News.

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У него спросили, планирует ли команда Трампа ограничивать использование американского оружия или оказание помощи Украине после прихода к власти.

Отвечая, Уолц напомнил слова Трампа в интервью Time о том, что "пустой чек не является стратегией".

"Это, так сказать, нескончаемая война, в которую мы, кажется, равномерно погружаемся", – высказался он.

Будущий советник избранного американского лидера, дополняя свой ответ, перечислил вопросы, на которые пытается ответить команда Трампа: "Что мы считаем успехом в соответствии с нашими национальными интересами? Как завершить эту войну? Кто должен быть за столом переговоров? Как заставить все стороны сесть за стол и какое основание должно иметь будущее соглашение? Эти вопросы мы обсуждаем вместе с его замечательной командой, которую он сейчас формирует".