У Трампа рассказали, какие вопросы по Украине задают себе, чтобы завершить войну
Будущая администрация президента США думает о том, как завершить российско-украинскую войну, а не приостановить ее. Об этом заявил номинированный советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью CBS News.
У него спросили, планирует ли команда Трампа ограничивать использование американского оружия или оказание помощи Украине после прихода к власти.
Отвечая, Уолц напомнил слова Трампа в интервью Time о том, что "пустой чек не является стратегией".
"Это, так сказать, нескончаемая война, в которую мы, кажется, равномерно погружаемся", – высказался он.
Будущий советник избранного американского лидера, дополняя свой ответ, перечислил вопросы, на которые пытается ответить команда Трампа: "Что мы считаем успехом в соответствии с нашими национальными интересами? Как завершить эту войну? Кто должен быть за столом переговоров? Как заставить все стороны сесть за стол и какое основание должно иметь будущее соглашение? Эти вопросы мы обсуждаем вместе с его замечательной командой, которую он сейчас формирует".
- 12 декабря 2024 Трамп раскритиковал в интервью Time разрешение Украине использовать дальнобойные американские ракеты для ударов по территории России.
- В то же время, он пообещал не отказываться от Украины.
- 13 декабря номинированный Трампом генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог на должность спецпосланника в Украине считает, что избранный президент США может завершить российско-украинскую войну через несколько месяцев.