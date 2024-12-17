У Білому домі прокоментували підхід Трампа до ймовірних перемовин України та Росії

У Байдена підкреслили, що чинний уряд США робить все необхідне, щоб Україна мала успіхи на фронті

Джон Кірбі (Фото: EPA)

Радник Білого дому Джон Кірбі прокоментував підходи новообраного президента США Дональда Трампа щодо України. Він підкреслив, що президент Володимир Зеленський має сам вирішити коли починати перемовини, передає Укрінформ.

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"Нічого про Україну без України. Ми не збираємося вести про них розмови без їхньої участі, ми не нав’язуватимемо їм, якими можуть бути їхні наступні кроки", – сказав Кірбі.

За його словами, він не буде вступати в суперечки з позицією Трампа. Однак підкреслив, що поки Джо Байден є президентом США, український лідер знайде в його адміністрації "прибічників у процесі просування до переговорів".

Також Кірбі зазначив, що чинний уряд США робить все необхідне, щоб Сили оборони мали успіхи на фронті та ускладнювали плани російського диктатора Володимира Путіна на продовження війни. Зокрема, диктатор вже звернувся по допомогу до Північної Кореї, сказав він.