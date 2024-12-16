Трамп заявив, що для припинення війни його команда буде говорити і з Путіним, і з Зеленським

Республіканець президент США знову відмовився відповісти, чи спілкувався він з диктатором після свого переобрання

Дональд Трамп (Фото: ANGELA WEISS / EPA)

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що для припинення війни його команда говоритиме і з російським диктатором Володимиром Путіним, і з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це американський політик повідомив під час своєї першої пресконференції після перемоги на виборах, трансляцію вів суспільний мовник PBS.

Трамп нагадав про свою зустріч у Парижі з французьким президентом Еммануелем Макроном та Зеленським і зазначив, що український лідер хоче миру.

Стосовно припинення війни республіканець заявив: "Ми (команда Трампа. – Ред.) будемо говорити з президентом Путіним і ми будемо говорити з Зеленським та представниками України. Ми збираємося зупинити це. Це бійня".

Водночас на цій же конференції Трамп знову відмовився відповісти на питання, чи говорив він з Путіним після свого переобрання. Раніше він вчинив так само під час інтерв'ю NBC news, коли заявив, що не хоче робити те, що може нашкодити переговорам.

Також під час заходу американський політик заявив, що його команда має "невеликий прогрес" у намаганні зупинити російсько-українську війну. Проте інших деталей цього він не навів.