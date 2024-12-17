В Белом доме прокомментировали подход Трампа к возможным переговорам Украины и России
Советник Белого дома Джон Кирби прокомментировал подходы новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины. Он подчеркнул, что президент Владимир Зеленский должен сам решить, когда начинать переговоры, передает Укринформ.
"Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть следующие шаги", – сказал Кирби.
По его словам, он не будет вступать в споры с позицией Трампа. Однако подчеркнул, что пока Джо Байден является президентом США, украинский лидер найдет в его администрации "сторонников в процессе продвижения к переговорам".
Кирби отметил, что действующее правительство США делает все необходимое, чтобы Силы обороны имели успехи на фронте и усложняли планы российского диктатора Владимира Путина на продолжение войны. В частности, диктатор уже обратился за помощью к Северной Корее, сказал он.
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