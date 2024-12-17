"Перестаньте спекулировать на поражении Украины". Туск отметил – факты говорят об обратном
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал западных лидеров прекратить спекулировать о возможном поражении Украины в войне, поскольку это "не имеет ничего общего с фактами". Такое заявление политик сделал из Львова, где встречался с президентом Владимиром Зеленским.
"Украина, несмотря на некоторых скептиков, эффективно защищается от российской агрессии, хотя в первые дни войны ей никто не давал шанса. Вы помните? Вы помните это лучше. И вы за все эти годы доказали, что нужно думать с верой в свои силы. И вы поверили в свои силы", – написал Туск.
По его мнению, сейчас пора для всего Запада поверить в свои силы, возможности и "способность убедить всех участников этой великой игры, что Украина и весь мир заслуживают справедливого мира и уважения к территориальной целостности и границам".
Премьер подчеркнул, что мероприятие больше не может сомневаться.
В ответ Зеленский поблагодарил Туска и всю Польшу за принципиальную поддержку Украины.
"Именно здесь, в Украине, решается, выдержит ли Европа – континент свободных и мирных наций, живущих в сотрудничестве. Путинская Россия – противник европейского образа жизни. И только вместе мы можем защитить наш мир, нашу Европу", – отметил украинский лидер.
- На совместной пресс-конференции Туск заявил, что Польша готовит реализацию проекта по оснащению украинских бригад.
- Зеленский заявил, что Украине и всей Европе нужна не просто пауза в боевых действиях, а сильная общая позиция всех стран-партнеров, которая может обеспечить настоящий мир.