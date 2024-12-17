"Перестаньте спекулировать на поражении Украины". Туск отметил – факты говорят об обратном

Премьер подчеркнул, что Запад больше не может сомневаться

Дональд Туск (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал западных лидеров прекратить спекулировать о возможном поражении Украины в войне, поскольку это "не имеет ничего общего с фактами". Такое заявление политик сделал из Львова, где встречался с президентом Владимиром Зеленским.

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"Украина, несмотря на некоторых скептиков, эффективно защищается от российской агрессии, хотя в первые дни войны ей никто не давал шанса. Вы помните? Вы помните это лучше. И вы за все эти годы доказали, что нужно думать с верой в свои силы. И вы поверили в свои силы", – написал Туск.

По его мнению, сейчас пора для всего Запада поверить в свои силы, возможности и "способность убедить всех участников этой великой игры, что Украина и весь мир заслуживают справедливого мира и уважения к территориальной целостности и границам".

Премьер подчеркнул, что мероприятие больше не может сомневаться.

В ответ Зеленский поблагодарил Туска и всю Польшу за принципиальную поддержку Украины.

"Именно здесь, в Украине, решается, выдержит ли Европа – континент свободных и мирных наций, живущих в сотрудничестве. Путинская Россия – противник европейского образа жизни. И только вместе мы можем защитить наш мир, нашу Европу", – отметил украинский лидер.

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