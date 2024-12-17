Польша готовит проект по оснащению украинских бригад, привлечет других партнеров – Туск

В частности, речь идет о балтийских и скандинавских странах. В ноябре Франция уже оснастила и подготовила одну бригаду ВСУ

Дональд Туск (Фото: EPA)

Польша готовит реализацию проекта по оснащению украинских бригад. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Польский политик сообщил, что будет говорить об этом с другими европейскими партнерами, в частности с балтийскими и скандинавскими странами.

В сентябре украинское Министерство обороны предлагало государствам скандинавского полуострова вооружить и подготовить по одному украинскому батальону в рамках проекта "Северная бригада".

Уже в октябре Зеленский сообщил, что Германия до конца года выполнит укомплектование одной украинской бригады до конца 2024 года. Тогда он говорил, что у этому процессу также присоединяются и нордические страны.

В ноябре стало известно, что французские военные завершили миссию подготовки украинской бригады имени Анны Киевской. В декабре же Зеленский заявил, что Украина будет говорить с французской стороной о подготовке еще одной бригады.