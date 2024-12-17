Польша готовит проект по оснащению украинских бригад, привлечет других партнеров – Туск
Польша готовит реализацию проекта по оснащению украинских бригад. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск во время встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Польский политик сообщил, что будет говорить об этом с другими европейскими партнерами, в частности с балтийскими и скандинавскими странами.
В сентябре украинское Министерство обороны предлагало государствам скандинавского полуострова вооружить и подготовить по одному украинскому батальону в рамках проекта "Северная бригада".
Уже в октябре Зеленский сообщил, что Германия до конца года выполнит укомплектование одной украинской бригады до конца 2024 года. Тогда он говорил, что у этому процессу также присоединяются и нордические страны.
В ноябре стало известно, что французские военные завершили миссию подготовки украинской бригады имени Анны Киевской. В декабре же Зеленский заявил, что Украина будет говорить с французской стороной о подготовке еще одной бригады.
- В сентябре президент отмечал, что Украина рассчитывала укомплектовать западным оружием 14 бригад, но из-за задержек в поставках не удалось обеспечить и четырех.