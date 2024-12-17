Польща готує проєкт з оснащення українських бригад, залучить інших партнерів – Туск
Польща готує реалізацію проєкту з оснащення українських бригад. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.
Польський політик повідомив, що говоритиме про це з іншими європейськими партнерами, зокрема з балтійськими та скандинавськими країнами.
У вересні українське Міністерство оборони пропонувало державам скандинавського півострова озброїти та підготувати по одному українському батальйону у межах проєкту "Північна бригада".
Уже в жовтні Зеленський повідомив, що Німеччина до кінця року виконає укомплектування однієї української бригади до кінця 2024 року. Тоді він казав, що до цього процесу також долучаються й нордичні країни.
У листопаді стало відомо, що французькі військові завершили місію підготовки української бригади імені Анни Київської. У грудні ж Зеленський заявив, що Україна буде говорити з французькою стороною щодо підготовки ще однієї бригади.
- У вересні президент зазначав, що Україна розраховувала укомплектувати західною зброєю 14 бригад, але через затримки у постачаннях не вдалося забезпечити й чотирьох.