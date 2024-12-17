Польща готує проєкт з оснащення українських бригад, залучить інших партнерів – Туск

Зокрема, йдеться про балтійські та скандинавські країни. У листопаді Франція вже оснастила та підготувала одну бригаду ЗСУ

Дональд Туск (Фото: EPA)

Польща готує реалізацію проєкту з оснащення українських бригад. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським.

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Польський політик повідомив, що говоритиме про це з іншими європейськими партнерами, зокрема з балтійськими та скандинавськими країнами.

У вересні українське Міністерство оборони пропонувало державам скандинавського півострова озброїти та підготувати по одному українському батальйону у межах проєкту "Північна бригада".

Уже в жовтні Зеленський повідомив, що Німеччина до кінця року виконає укомплектування однієї української бригади до кінця 2024 року. Тоді він казав, що до цього процесу також долучаються й нордичні країни.

У листопаді стало відомо, що французькі військові завершили місію підготовки української бригади імені Анни Київської. У грудні ж Зеленський заявив, що Україна буде говорити з французькою стороною щодо підготовки ще однієї бригади.