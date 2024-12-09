Зеленський: Будемо говорити з французькою стороною про підготовку другої бригади

Володимир Зеленський заявив, що у Європі США готують ще одну українську бригаду

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Україна буде говорити з французькою стороною щодо підготовки ще однієї бригади. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави розповів, що 9 грудня провів зустріч з новим прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.

"Ми вдячні за всю підтримку – оборонну, політичну, гуманітарну. Вдячні Естонії й всім Балтійським державам. Говорили про те, як досягти більших результатів у захисті нашої землі та людей від Росії – у захисті нашої Європи", – сказав Зеленський.

Він додав, що одне з питань, яке обговорювалося під час зустрічі, – це комплектування українських бригад.

"Україна вдячна Франції, президенту Емманюелю Макрону за підготовку однієї бригади, і зараз ми будемо говорити з французькою стороною про підготовку другої бригади. Також зараз у Європі, а саме в Німеччині, американська сторона готує українську бригаду", – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що держави Північної Європи разом із країнами Балтії можуть теж підготувати ще одну бригаду. Це буде дуже відчутний внесок в оборону Європи, додав він.