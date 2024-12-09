Зеленський: Будемо говорити з французькою стороною про підготовку другої бригади
Україна буде говорити з французькою стороною щодо підготовки ще однієї бригади. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави розповів, що 9 грудня провів зустріч з новим прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом.
"Ми вдячні за всю підтримку – оборонну, політичну, гуманітарну. Вдячні Естонії й всім Балтійським державам. Говорили про те, як досягти більших результатів у захисті нашої землі та людей від Росії – у захисті нашої Європи", – сказав Зеленський.
Він додав, що одне з питань, яке обговорювалося під час зустрічі, – це комплектування українських бригад.
"Україна вдячна Франції, президенту Емманюелю Макрону за підготовку однієї бригади, і зараз ми будемо говорити з французькою стороною про підготовку другої бригади. Також зараз у Європі, а саме в Німеччині, американська сторона готує українську бригаду", – наголосив президент.
Глава держави зазначив, що держави Північної Європи разом із країнами Балтії можуть теж підготувати ще одну бригаду. Це буде дуже відчутний внесок в оборону Європи, додав він.
- 25 вересня Зеленський повідомив про зустріч із Макроном і про те, що Франція підготує та оснастить одну українську бригаду.
- Уже 9 жовтня Макрон показав відео з навчанням цього з'єднання – ця українська бригада має ім'я королеви Франції Анни Київської, доньки київського князя Ярослава Мудрого.
- 15 листопада стало відомо, що французька військова оперативна група Шампань завершила місію підготовки української бригади імені Анни Київської.