Зеленский: Будем говорить с французской стороной о подготовке второй бригады
Украина будет говорить с французской стороной о подготовке еще одной бригады. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства рассказал, что 9 декабря провел встречу с новым премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.
"Мы благодарны за всю поддержку – оборонную, политическую, гуманитарную. Благодарны Эстонии и всем Балтийским государствам. Говорили о том, как добиться больших результатов в защите нашей земли и людей от России – в защите нашей Европы", – сказал Зеленский.
Он добавил, что один из вопросов, который обсуждался во время встречи, – это комплектование украинских бригад.
"Украина благодарна Франции, президенту Эмманюэлю Макрону за подготовку одной бригады, и сейчас мы будем говорить с французской стороной о подготовке второй бригады. Также сейчас в Европе, а именно в Германии, американская сторона готовит украинскую бригаду", – подчеркнул президент.
Глава государства отметил, что государства Северной Европы вместе со странами Балтии тоже могут подготовить еще одну бригаду. Это будет очень ощутимый вклад в оборону Европы, добавил он.
- 25 сентября Зеленский сообщил о встрече с Макроном и о том, что Франция подготовит и оснастит одну украинскую бригаду.
- Уже 9 октября Макрон показал видео с обучением этого соединения – эта украинская бригада есть имя королевы Франции Анны Киевской, дочери киевского князя Ярослава Мудрого.
- 15 ноября стало известно, что французская военная оперативная группа Шампань завершила миссию подготовки украинской бригады имени Анны Киевской.