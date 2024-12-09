Зеленский: Будем говорить с французской стороной о подготовке второй бригады

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Украина будет говорить с французской стороной о подготовке еще одной бригады. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства рассказал, что 9 декабря провел встречу с новым премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом.

"Мы благодарны за всю поддержку – оборонную, политическую, гуманитарную. Благодарны Эстонии и всем Балтийским государствам. Говорили о том, как добиться больших результатов в защите нашей земли и людей от России – в защите нашей Европы", – сказал Зеленский.

Он добавил, что один из вопросов, который обсуждался во время встречи, – это комплектование украинских бригад.

"Украина благодарна Франции, президенту Эмманюэлю Макрону за подготовку одной бригады, и сейчас мы будем говорить с французской стороной о подготовке второй бригады. Также сейчас в Европе, а именно в Германии, американская сторона готовит украинскую бригаду", – подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что государства Северной Европы вместе со странами Балтии тоже могут подготовить еще одну бригаду. Это будет очень ощутимый вклад в оборону Европы, добавил он.