Трамп заявил, что Путин ждет встречи с ним для обсуждения войны в Украине

Дональд Трамп (Фото: instagram.com/realdonaldtrump)

Российский диктатор Владимир Путин ждет "как можно скорее" встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом республиканец заявил на AmericaFest в штате Аризона.

Трамп заявил, что Путин хочет встречи, чтобы урегулировать вопрос полномасштабной войны в Украине.

"Включая внешнюю политику, эти безумные войны, в которых мы находимся. Одна из вещей, которую я хочу сделать быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Поэтому мы должны подождать этого, но закончить эту войну", – сказал Трамп.

Он отметил, что полномасштабная война в Украине "ужасающая" и уже погибли "миллионы солдат".

Также Трамп в очередной раз заявил, что если бы он был у власти, то полномасштабной войны бы не произошло.

Мы видим цифры, которые просто сумасшедшие. Мы должны это остановить. Это бессмысленно. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Этой войны никогда бы не было", – резюмировал он.