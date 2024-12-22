Трамп заявил, что Путин ждет встречи с ним для обсуждения войны в Украине
Российский диктатор Владимир Путин ждет "как можно скорее" встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом республиканец заявил на AmericaFest в штате Аризона.
Трамп заявил, что Путин хочет встречи, чтобы урегулировать вопрос полномасштабной войны в Украине.
"Включая внешнюю политику, эти безумные войны, в которых мы находимся. Одна из вещей, которую я хочу сделать быстро, и президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Поэтому мы должны подождать этого, но закончить эту войну", – сказал Трамп.
Он отметил, что полномасштабная война в Украине "ужасающая" и уже погибли "миллионы солдат".
Также Трамп в очередной раз заявил, что если бы он был у власти, то полномасштабной войны бы не произошло.
Мы видим цифры, которые просто сумасшедшие. Мы должны это остановить. Это бессмысленно. Этого бы никогда не произошло, если бы я был президентом. Этой войны никогда бы не было", – резюмировал он.
- 16 декабря Трамп заявил, что его команда имеет "небольшой прогресс" в попытке остановить российско-украинскую войну. Однако других деталей он не привел.
- Также новоизбранный президент заявил, что для прекращения войны его команда будет говорить и с российским диктатором Путиным, и с украинским лидером Зеленским.
- 17 декабря Reuters сообщило, что спецпредставитель Трампа поедет в Украину и Европу в январе, но не в Россию.
- 18 декабря президент Зеленский заявил, что сообщил Трампу о своем желании не торопиться, чтобы не навредить Украине.