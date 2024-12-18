Зеленский: Трамп знает о моем желании не торопиться, чтобы не навредить Украине

Зеленский будет говорить "на одном языке" с Трампом после того, как тот придет в Белый дом

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что сообщил Дональду Трампу о своем желании "не торопиться во вред Украине". Об этом он сказал французскому СМИ Le Parisien.

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"Он знает мое желание не спешить во вред Украине. Страна долгое время боролась за свой суверенитет. Независимо от того, сколько президентов или премьер-министров хотят объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", – сказал президент.

Он также прокомментировал заявление Трампа о "мире за 24 часа". По словам Зеленского, он слышал от вновь избранного президента США, что тот хочет быстро завершить войну, однако это непросто.

Украинский лидер отметил, что в настоящее время Трамп не владеет определенными данными и подробностями о событиях на фронте.

"В настоящее время он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, Минобороны, определенным дипломатическим каналам... Когда он туда придет, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", – считает украинский лидер.

Зеленский отметил, что Трамп – новый президент для его команды, а потому изменения неизбежны. Однако Украине хотелось бы видеть более сильную поддержку со стороны США, подчеркнул президент.

Также Зеленский уверен, что США могут влиять на российского диктатора Владимира Путина.