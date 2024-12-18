Зеленский: Трамп знает о моем желании не торопиться, чтобы не навредить Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что сообщил Дональду Трампу о своем желании "не торопиться во вред Украине". Об этом он сказал французскому СМИ Le Parisien.
"Он знает мое желание не спешить во вред Украине. Страна долгое время боролась за свой суверенитет. Независимо от того, сколько президентов или премьер-министров хотят объявить о прекращении войны, мы не собираемся просто сдаваться и отказываться от нашей независимости", – сказал президент.
Он также прокомментировал заявление Трампа о "мире за 24 часа". По словам Зеленского, он слышал от вновь избранного президента США, что тот хочет быстро завершить войну, однако это непросто.
Украинский лидер отметил, что в настоящее время Трамп не владеет определенными данными и подробностями о событиях на фронте.
"В настоящее время он еще не в Белом доме и не может иметь доступа ко всей информации: разведке, Минобороны, определенным дипломатическим каналам... Когда он туда придет, мы сможем говорить на одном языке, с одинаковым уровнем информации", – считает украинский лидер.
Зеленский отметил, что Трамп – новый президент для его команды, а потому изменения неизбежны. Однако Украине хотелось бы видеть более сильную поддержку со стороны США, подчеркнул президент.
Также Зеленский уверен, что США могут влиять на российского диктатора Владимира Путина.
- 16 декабря Трамп заявил, что его команда имеет "небольшой прогресс" в попытке остановить российско-украинскую войну. Однако других деталей он не привел.
- Также новоизбранный президент заявил, что для прекращения войны его команда будет говорить и с российским диктатором Путиным, и с украинским лидером Зеленским.
- 17 декабря Зеленский заявил, что переговоров о мире без Украины быть не может. Украина никому не делегировала такие полномочия.
- В тот же день Reuters сообщило, что спецпредставитель Трампа поедет в Украину и Европу в январе, но не в Россию.